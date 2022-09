Le Metamorfosi di Strauss | la Terza di Beethoven e i viaggi di Pasolini | il weekend della Società del Quartetto tra Gatti e il Piccolo Teatro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Unintenso e dall’importante rilievo artistico quello che sabato 1 e domenica 2 ottobre segnerà la ripartenzadeldi Milano che, per l’occasione, sarà protagonista in due dei luoghi più rappresentativicittà: la Sala Verdi del Conservatorio, con l’inaugurazioneStagione n. 158, e ilGrassi di via Rovello, dove andrà in scena un raffinato omaggio a Pier Paolo. Il concerto del 2 ottobre è affidato alla bacchetta di Daniele– fresco di nomina come direttore principaleSächsische Staatskapelle Dresden – alla guida dell’Orchestra Mozart, compagnia fondata da Claudio Abbado e diretta dadal 2019, con un ...