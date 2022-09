Le foto pazzesche di Ambra Angiolini, "notte di fuoco": ecco chi è lui | Guarda (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ambra Angiolini avrebbe trascorso una “notte di fuoco” con un collega. L'indiscrezione arriva da Diva e Donna, che dedica addirittura la copertina del suo ultimo numero alla giudice di X-Factor: “Dopo Allegri un nuovo uomo per Ambra”, è il titolo scelto dal settimanale, che ha pubblicato degli scatti che ritraggono la Angiolini in compagnia di un collega. Si tratta di Francesco Scianna, attore impegnato di recente nel film “Il filo invisibile”, disponibile su Netflix. Nelle foto pubblicate in copertina non si coglie il riferimento alla “notte di fuoco”, che per il momento è presunta: non è neanche detto che i due abbiano una relazione in corso, dato che ci son baci ma soltanto scatti in cui si abbracciano e camminano fianco a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022)avrebbe trascorso una “di” con un collega. L'indiscrezione arriva da Diva e Donna, che dedica addirittura la copertina del suo ultimo numero alla giudice di X-Factor: “Dopo Allegri un nuovo uomo per”, è il titolo scelto dal settimanale, che ha pubblicato degli scatti che ritraggono lain compagnia di un collega. Si tratta di Francesco Scianna, attore impegnato di recente nel film “Il filo invisibile”, disponibile su Netflix. Nellepubblicate in copertina non si coglie il riferimento alla “di”, che per il momento è presunta: non è neanche detto che i due abbiano una relazione in corso, dato che ci son baci ma soltanto scatti in cui si abbracciano e camminano fianco a ...

