“Le emissioni delle auto sono il doppio di quelle dichiarate dai costruttori. Stellantis, Hyundai-Kia e Bmw le peggiori” – lo studio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le emissioni globali delle case automobilistiche superano mediamente del 50% quelle dichiarate dai costruttori, con punte del 149%, 116% e 81% riscontrate rispettivamente presso Stellantis, Hyundai-Kia e BMW. È quanto sostiene lo studio ‘Oil companies in disguise (Compagnie petrolifere sotto mentite spoglie)’ di Transport & Environment e Legambiente, partendo dai dati sulle emissioni totali rese note dalle case automobilistiche, numeri “che sono – sostengono gli autori – il risultato di un calcolo che tiene conto di una serie di fattori come le dimensioni medie dei veicoli, il luogo in cui vengono guidati e la durata del loro ciclo di vita. Dati raccolti secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Leglobalicasemobilistiche superano mediamente del 50%dai, con punte del 149%, 116% e 81% riscontrate rispettivamente presso-Kia e BMW. È quanto sostiene lo‘Oil companies in disguise (Compagnie petrolifere sotto mentite spoglie)’ di Transport & Environment e Legambiente, partendo dai dati sulletotali rese note dalle casemobilistiche, numeri “che– sostengono gliri – il risultato di un calcolo che tiene conto di una serie di fattori come le dimensioni medie dei veicoli, il luogo in cui vengono guidati e la durata del loro ciclo di vita. Dati raccolti secondo ...

fattoquotidiano : “Le emissioni delle auto sono il doppio di quelle dichiarate dai costruttori. Stellantis, Hyundai-Kia e Bmw le pegg… - conteDartagnan : Il gas da qualche parte doveva uscire o in atmosfera o in mare per il controllo delle emissioni Putler ha preferito… - micheilucia : RT @FilippoLicari4: E' stato Putin? O gli USA? Il DISASTRO #Nordstream potrebbe avere lo stesso potenziale di distruzione del clima di 30 m… - LinaPenny1 : RT @FilippoLicari4: E' stato Putin? O gli USA? Il DISASTRO #Nordstream potrebbe avere lo stesso potenziale di distruzione del clima di 30 m… - AigetEnergia : RT @greenbluegedi: Lo studio: i numeri reali delle emissioni dalle auto sono più alti del 50% -