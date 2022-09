Le eccellenze locali sui mercati internazionale: la sfida di Unisannio e Confindustria (FOTO) (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- Innovazione, conoscenze e trasformazione digitale. L’Università del Sannio e Confindustria Benevento hanno promosso il terzo ciclo di seminari su queste stelle comete che portano al futuro. Protagoniste le aziende locali, per la precisione due eccellenze del nostro territorio nel campo dell’agroalimentare, Pasta Rummo, rappresentata da Antonio Rummo, e La Fortezza con Antonella Porto, che hanno interloquito con la vice presidente di Confindustria Letizia Rillo. A moderate l’incontro il referente Unisannio Riccardo Resciniti che ha ricordato la grave crisi economica italiana con l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime che hanno aggravato la situazione della produzione. Ma anche la deglobalizzazione ha inciso come fardello importante. Ad aprire il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- Innovazione, conoscenze e trasformazione digitale. L’Università del Sannio eBenevento hanno promosso il terzo ciclo di seminari su queste stelle comete che portano al futuro. Protagoniste le aziende, per la precisione duedel nostro territorio nel campo dell’agroalimentare, Pasta Rummo, rappresentata da Antonio Rummo, e La Fortezza con Antonella Porto, che hanno interloquito con la vice presidente diLetizia Rillo. A moderate l’incontro il referenteRiccardo Resciniti che ha ricordato la grave crisi economica italiana con l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime che hanno aggravato la situazione della produzione. Ma anche la deglobalizzazione ha inciso come fardello importante. Ad aprire il ...

