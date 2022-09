Le due mosse della sinistra (e della stampa amica): nascondere la crisi Pd bombardando Salvini (Di mercoledì 28 settembre 2022) A leggere la stampa, sembra quasi che la vera notizia non sia la vittoria del centrodestra alle elezioni, ma la sconfitta della Lega. E’ vero, Salvini ha lasciato per strada metà dei consensi, e certamente sarà interessante registrare la sua posizione nel governo su tanti temi sensibili. Ma non staremo esagerando? Troppo spesso mirabili politologi, sedicenti superpartes, hanno il vizio di soffermarsi sui guai di una sola parte politica: quella che combattono. E sminuendo il resto. Anche prima del voto, venivano rimarcate con grandissima foga le divisioni tra i leader del centrodestra: leader che poi, a partire dal giorno della presentazione del cartello elettorale, si sono mossi come un sol uomo, o quasi. Ecco, a differenza del centrosinistra, Berlusconi, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 28 settembre 2022) A leggere la, sembra quasi che la vera notizia non sia la vittoria del centrodestra alle elezioni, ma la sconfittaLega. E’ vero,ha lasciato per strada metà dei consensi, e certamente sarà interessante registrare la sua posizione nel governo su tanti temi sensibili. Ma non staremo esagerando? Troppo spesso mirabili politologi, sedicenti superpartes, hanno il vizio di soffermarsi sui guai di una sola parte politica: quella che combattono. E sminuendo il resto. Anche prima del voto, venivano rimarcate con grandissima foga le divisioni tra i leader del centrodestra: leader che poi, a partire dal giornopresentazione del cartello elettorale, si sono mossi come un sol uomo, o quasi. Ecco, a differenza del centro, Berlusconi, ...

bellaastoriaa : RT @sonoaltezzoso: Scusate ma io trovo un po’ di incoerenza nelle mosse di Elettra. Prima fa due diffide dove priva la sorella di parlare d… - sonoaltezzoso : Scusate ma io trovo un po’ di incoerenza nelle mosse di Elettra. Prima fa due diffide dove priva la sorella di parl… - giovannibread_ : Come fare più di schifo di Amber in due semplici mosse - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: PALLA A DUE ALLE ORE 20.45 Prima gara ufficiale dell'anno, e subito contro i massimi rivali. I roster in campo, le possi… - fabiocavagnera : PALLA A DUE ALLE ORE 20.45 Prima gara ufficiale dell'anno, e subito contro i massimi rivali. I roster in campo, le… -