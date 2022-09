Le Donatella, gli SCATTI in bianco e nero che non lasciano scampo: così vicine… – VIDEO (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le due gemelline terribili del Pop tornano sui social con un VIDEO meraviglioso. Le Donatella anche in bianco e nero sono uno spettacolo. Di recente le due sorelle modenesi sono… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le due gemelline terribili del Pop tornano sui social con unmeraviglioso. Leanche insono uno spettacolo. Di recente le due sorelle modenesi sono… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

bolli_donatella : RT @AlexBazzaro: Le principali ricostruzioni giornalistiche sulla formazione del prossimo Governo sono attendibili come “gli italiani vogli… - bolli_donatella : RT @borghi_claudio: Chi dice che è colpa di Salvini perché ha fatto proprio quello che lui gli aveva detto di fare... è... è... non mi vien… - Donatella_Cina_ : RT @CottarelliCPI: Si perdono le elezioni, ma non si perdono gli ideali: il sogno di un'Europa più unita e di un'Italia dove tutti hanno un… - bolli_donatella : RT @Giorgiolaporta: Se i loro beniamini non vincono le #ElezioniPolitiche2022 loro occupano e impediscono agli altri di studiare. E chi sar… - ERKgigione : @Chiaraandy tutti gli attori sono bravi anche Ambrosia Caldarelli nella parte di Donatella . -