Le buone stelle - Broker: clip in esclusiva del film diretto da Kore-eda Hirokazu, in arrivo al cinema (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ecco una clip in esclusiva di Le buone stelle - Broker, film diretto dal regista giapponese Kore-eda Hirokazu, Palma d'Oro a Cannes per l'interpretazione di Song Kang ho. Le buone stelle - Broker, di cui vi presentiamo una clip video in esclusiva, è il nuovo film dell'acclamato regista giapponese Kore-eda Hirokazu in arrivo al cinema a partire dal 13 ottobre, co-distribuito da Lucky Red e Koch Media (la distribuzione commerciale nelle sale sarà coordinata da Lucky Red, mentre l'edizione home video sarà gestita da Koch Media). Palma d'Oro all'ultimo festival di Cannes al ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ecco unaindi Ledal regista giapponese-eda, Palma d'Oro a Cannes per l'interpretazione di Song Kang ho. Le, di cui vi presentiamo unavideo in, è il nuovodell'acclamato regista giapponese-edainala partire dal 13 ottobre, co-distribuito da Lucky Red e Koch Media (la distribuzione commerciale nelle sale sarà coordinata da Lucky Red, mentre l'edizione home video sarà gestita da Koch Media). Palma d'Oro all'ultimo festival di Cannes al ...

il_pucciarelli : In casa 5 Stelle buone notizie dagli uninominali in Campania, dove Conte si è bevuto Di Maio - virtualmente fuori d… - mayoraltitolare : @tottimitico @enricoI00 @94Luca994 @DanielsH796 @NandoPiscopo1 Fai bene. Preferisco loro ai 5 stelle paraculi che a… - pameladiverona : RT @il_pucciarelli: In casa 5 Stelle buone notizie dagli uninominali in Campania, dove Conte si è bevuto Di Maio - virtualmente fuori dal P… - GigiAdinolfi : RT @il_pucciarelli: In casa 5 Stelle buone notizie dagli uninominali in Campania, dove Conte si è bevuto Di Maio - virtualmente fuori dal P… - buonweekend : RT @il_pucciarelli: In casa 5 Stelle buone notizie dagli uninominali in Campania, dove Conte si è bevuto Di Maio - virtualmente fuori dal P… -