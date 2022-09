Lavoro sportivo, il Consiglio dei Ministri approva la riforma Vezzali (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ ufficiale: in data odierna il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il correttivo del decreto attuativo della riforma del Lavoro sportivo, progettata dal sottosegretario con delega allo sport del governo Draghi, Valentina Vezzali. L’ex fuoriclasse della scherma dunque prima di lasciare l’incarico riesce a portare all’approvazione il testo da lei promosso. È stato dunque approvato in via definitiva il decreto legislativo correttivo del decreto legislativo numero 36/2021, in materia di Lavoro sportivo, che ha l’obiettivo di rendere stabile e sostenibile il sistema sportivo riconoscendo le tutele previdenziali e assicurative a favore dei collaboratori dello sport e nel ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ ufficiale: in data odierna ildeihato in via definitiva il correttivo del decreto attuativo delladel, progettata dal sottosegretario con delega allo sport del governo Draghi, Valentina. L’ex fuoriclasse della scherma dunque prima di lasciare l’incarico riesce a portare all’zione il testo da lei promosso. È stato dunqueto in via definitiva il decreto legislativo correttivo del decreto legislativo numero 36/2021, in materia di, che ha l’obiettivo di rendere stabile e sostenibile il sistemariconoscendo le tutele previdenziali e assicurative a favore dei collaboratori dello sport e nel ...

