Lavoro domestico, entro il 30 settembre le domande per il bonus da 200 euro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lavoratrici e lavoratori domestici hanno tempo fino al 30 settembre per richiedere il bonus di 200 euro previsto dal Dl Aiuti. Per poterlo ricevere devono risultare titolari, già dal 22 maggio 2022, di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lavoratrici e lavoratori domestici hanno tempo fino al 30per richiedere ildi 200previsto dal Dl Aiuti. Per poterlo ricevere devono risultare titolari, già dal 22 maggio 2022, di...

Nin99410305 : «Oggi gli stranieri sono impiegati principalmente in due comparti: il settore domestico e di cura, soprattutto in c… - giovannosauro : @iltetostato @seiosonoio A me fare la spesa piace un sacco! Qua bisogna organizzarsi. Collettivizzare il lavoro dom… - CavalliniManola : RT @Ladynomics: Dal lavoro domestico e di cura non si sfugge, e neanche dal fatto che questo lavoro ha effetti negativi sulla salute mental… - SnoqTorino : RT @Ladynomics: Dal lavoro domestico e di cura non si sfugge, e neanche dal fatto che questo lavoro ha effetti negativi sulla salute mental… - MASCHERATRISTE : RT @Ladynomics: Dal lavoro domestico e di cura non si sfugge, e neanche dal fatto che questo lavoro ha effetti negativi sulla salute mental… -