Laver: «La mia racchetta parlava per me. Non ne ho mai spaccata una, perché ne avevo solo due» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un gradino più in alto di Roger Federer, nell’iconografia corrente del tennis, c’è ancora Rod Laver. L’uomo che “abita il regno più rarefatto”, scrive il Telegraph che l’ha intervistato. L’unico giocatore in assoluto ad aver chiuso il Grande Slam due volte, “Rod the God”. Federer, per sua stessa ammissione, adora Laver. La Laver Cup che ha chiuso la sua carriera l’ha praticamente inventata lui. “Roger potrebbe diventare una star del cinema”, dice Laver. Lui invece è sempre stato un anti-star. “Lascio parlare la mia racchetta. Per come la vedevo io, non dovevi presentarti alle persone. Roger è un po’ nella stessa vena. Gioca perché adora il tennis. Cerca sempre di perfezionarsi. Con la racchetta che usavo io, una Dunlop Maxply, dovevi avere un tempismo perfetto per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un gradino più in alto di Roger Federer, nell’iconografia corrente del tennis, c’è ancora Rod. L’uomo che “abita il regno più rarefatto”, scrive il Telegraph che l’ha intervistato. L’unico giocatore in assoluto ad aver chiuso il Grande Slam due volte, “Rod the God”. Federer, per sua stessa ammissione, adora. LaCup che ha chiuso la sua carriera l’ha praticamente inventata lui. “Roger potrebbe diventare una star del cinema”, dice. Lui invece è sempre stato un anti-star. “Lascio parlare la mia. Per come la vedevo io, non dovevi presentarti alle persone. Roger è un po’ nella stessa vena. Giocaadora il tennis. Cerca sempre di perfezionarsi. Con lache usavo io, una Dunlop Maxply, dovevi avere un tempismo perfetto per ...

