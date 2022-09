Latina, si dimettono i consiglieri di centrodestra. Decade il sindaco di centrosinistra Coletta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il comune di Latina è di nuovo senza sindaco. Una conseguenza della vittoria alle politiche del centrodestra. La maggioranza del sindaco di centrosinistra Damiano Coletta, al secondo mandato e da poco riconfermato col voto disposto dal Tar in 22 sezioni, è caduta dopo che i 19 consiglieri di centrodestra si sono dimessi davanti al notaio. La decisione degli eletti di FdI- Lega – Forza Italia- Latina nel Cuore- un Udc, a cui si è aggiunto l’esponente di Fare Latina, ha determinato lo scioglimento dell’assise cittadina e la caduta del primo cittadino. “Il nostro è un gesto di responsabilità e un atto di amore nei confronti di Latina – spiegano dirigenti, amministratori ed eletti di Fratelli d’Italia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il comune diè di nuovo senza. Una conseguenza della vittoria alle politiche del. La maggioranza deldiDamiano, al secondo mandato e da poco riconfermato col voto disposto dal Tar in 22 sezioni, è caduta dopo che i 19disi sono dimessi davanti al notaio. La decisione degli eletti di FdI- Lega – Forza Italia-nel Cuore- un Udc, a cui si è aggiunto l’esponente di Fare, ha determinato lo scioglimento dell’assise cittadina e la caduta del primo cittadino. “Il nostro è un gesto di responsabilità e un atto di amore nei confronti di– spiegano dirigenti, amministratori ed eletti di Fratelli d’Italia, ...

