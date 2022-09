Latina, dimissioni in massa del centrodestra: decade il sindaco Coletta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Latina – Effetto domino nel Lazio per la vittoria alle politiche del centrodestra: a Latina la maggioranza “zoppa” del sindaco di centrosinistra Damiano Coletta, al secondo mandato e da poco riconfermato col voto disposto dal Tar in 22 sezioni (leggi qui), è caduta dopo che i 19 consiglieri di centrodestra si sono dimessi davanti al notaio. La decisione degli eletti di FdI- Lega – Forza Italia- Latina nel Cuore- un Udc, a cui si è aggiunto l’esponente di Fare Latina, ha determinato lo scioglimento dell’assise cittadina e la caduta del sindaco. “Il nostro è un gesto di responsabilità e un atto di amore nei confronti di Latina – spiegano dirigenti, amministratori ed eletti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 28 settembre 2022)– Effetto domino nel Lazio per la vittoria alle politiche del: ala maggioranza “zoppa” deldi centrosinistra Damiano, al secondo mandato e da poco riconfermato col voto disposto dal Tar in 22 sezioni (leggi qui), è caduta dopo che i 19 consiglieri disi sono dimessi davanti al notaio. La decisione degli eletti di FdI- Lega – Forza Italia-nel Cuore- un Udc, a cui si è aggiunto l’esponente di Fare, ha determinato lo scioglimento dell’assise cittadina e la caduta del. “Il nostro è un gesto di responsabilità e un atto di amore nei confronti di– spiegano dirigenti, amministratori ed eletti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, ...

