Latina | dimissioni in massa dei consiglieri di centrodestra | decade il sindaco Coletta In aggiornamento

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Icomunali didi, maggioranza in Consiglio, alla fine si sono dimessi in. Le firme intorno alle 18.30 in uno studio notarile a due passi dal palazzo comunale....

...voltare pagina rispetto agli ultimi sei anni di totale immobilismo dell'amministrazione Coletta è stato deciso che i consiglieri comunali eletti arassegneranno in blocco le loro'.È il giorno del giudizio per l'amministrazione comunale di: da un lato i consiglieri comunali di centrodestra, pronti a dimettersi per mandare a casa il ...Consiglio di Stato sarebbero...I consiglieri comunali di Latina di centrodestra, maggioranza in Consiglio, alla fine si sono dimessi in massa. Le firme intorno alle 18.30 in uno studio notarile a due passi dal palazzo ...Stavolta è davvero finita. I 19 consiglieri del centrodestra di Latina (FdI- Lega – Forza Italia e Latina nel Cuore e un Udc) e l’esponente di Fare Latina, maggioranza in consiglio comunale hanno firm ...