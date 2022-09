Latina, dimissioni in blocco dei consiglieri di centrodestra: “Un gesto di amore”. L’addio del sindaco Coletta (Di mercoledì 28 settembre 2022) A Latina l’anatra zoppa non ha retto: il sindaco Damiano Coletta di centrosinistra, al suo secondo mandato, è stato sfiduciato. Le dimissioni dei consiglieri di centrodestra erano nell’aria da giorni. Per voltare pagina e mettere la parola fine alla fallimentare amministrazione del capoluogo pontino. Oggi sono passati dagli annunci ai fatti. Latina, si dimettono in blocco i consiglieri di centrodestra Gli eletti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Latina nel Cuore e Udc si sono dimessi in blocco questo pomeriggio. Al primo consiglio comunale dopo la nuova proclamazione del primi cittadino, in seguito al voto bis del 4 settembre. Le firme dei 18 consiglieri ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Al’anatra zoppa non ha retto: ilDamianodi centrosinistra, al suo secondo mandato, è stato sfiduciato. Ledeidierano nell’aria da giorni. Per voltare pagina e mettere la parola fine alla fallimentare amministrazione del capoluogo pontino. Oggi sono passati dagli annunci ai fatti., si dimettono indiGli eletti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia,nel Cuore e Udc si sono dimessi inquesto pomeriggio. Al primo consiglio comunale dopo la nuova proclamazione del primi cittadino, in seguito al voto bis del 4 settembre. Le firme dei 18...

Agenzia_Ansa : I 19 consiglieri del centrodestra di Latina e l'esponente di Fare Latina, maggioranza in consiglio comunale, hanno… - SecolodItalia1 : Latina, dimissioni in blocco dei consiglieri di centrodestra: “Un gesto di amore”. L’addio del sindaco Coletta… - Agenzia_Italia : Il primo cittadino, esponente del centrosinistra, era stato appena riconfermato, ma in Consiglio comunale la maggio… - zazoomblog : Latina dimissioni in massa dei consiglieri di centrodestra: decade il sindaco Coletta-In aggiornamento - #Latina… - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: I 19 consiglieri del centrodestra di Latina e l'esponente di Fare Latina, maggioranza in consiglio comunale, hanno firmat… -