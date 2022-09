Latina, consiglieri centrodestra si dimettono: decade sindaco Coletta (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – I 19 consiglieri di centrodestra di Latina hanno presentato le dimissioni dal notaio determinando la caduta del primo cittadino Damiano Coletta. “Hanno simulato la sospensione di 10 minuti in Consiglio comunale e non sono tornati. Nel frattempo sono andati dal notaio – spiega all’Adnkronos il sindaco – Lo ritengo un gesto irrispettoso nei confronti dell’assise comunale e nei confronti della città. Quando si fanno queste scelte bisognerebbe metterci la faccia. Avrebbero dovuto comunicarlo in Consiglio comunale. E’ stata scritta una pagina nera della politica che ha offeso l’intera comunità. Purtroppo questi sono i comportamenti del branco che agisce in modo violento perché pensa in modo violento. Ora si aprirà una gestione commissariale in un momento delicato del Paese”. “Questa non la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – I 19didihanno presentato le dimissioni dal notaio determinando la caduta del primo cittadino Damiano. “Hanno simulato la sospensione di 10 minuti in Consiglio comunale e non sono tornati. Nel frattempo sono andati dal notaio – spiega all’Adnkronos il– Lo ritengo un gesto irrispettoso nei confronti dell’assise comunale e nei confronti della città. Quando si fanno queste scelte bisognerebbe metterci la faccia. Avrebbero dovuto comunicarlo in Consiglio comunale. E’ stata scritta una pagina nera della politica che ha offeso l’intera comunità. Purtroppo questi sono i comportamenti del branco che agisce in modo violento perché pensa in modo violento. Ora si aprirà una gestione commissariale in un momento delicato del Paese”. “Questa non la ...

