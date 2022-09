L’arma della Meloni | legge di Bilancio a 4 mani con Draghi

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 settembre 2022) In vista di quella che è la ‘tempesta perfetta’ preconizzata da Calenda, e mentre deve tenere a bada gli alleati scomodi Salvini e Berlusconi, la presidente del Consiglio in pectore Giorgiapensa ad unadida scrivere a 4col governo uscente, anche per non mettere in discussione il PNRR e normalizzare i rapporti con le cancellerie europee. Prospettive fosche Per affrontare il contesto difficile che si sta delineando, “le conseguenze economicheguerra in Ucraina per l’area euro hanno continuato a farsi sentire e le prospettive si fanno più fosche” ha sintetizzato la presidenteBce Christine Lagarde, servono soprattutto affidabilità e competenze. E anche una sponda solida dal governodi ...