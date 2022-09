L’Argentina batte 3-0 la Giamaica: Messi doppietta, Lautaro con l’assist (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Argentina è pronta e si gode una vittoria nell’amichevole in New Jersey. La Nazionale Albiceleste batte 3-0 la Giamaica e punta il Mondiale in Qatar nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Scaloni schiera un classico 4-3-3 con Lautaro dal 1?. Al 13? Tagliafico taglia al centro e premia il movimento dell’attaccante dell’Inter che si libera di un avversario, alza la testa e dalla linea di fondo serve in area Alvarez, autore di un tocco col mancino che non lascia scampo al portiere Blake. Leo Messi è seguito ad uomo dagli avversari e…dai tifosi: due gli invasori di campo in un secondo tempo che ha visto il fuoriclasse del Psg protagonista. Le reti però arrivano solo nel finale: all’86’ Messi punta la porta centralmente e scarica un mancino che termina alla sinistra del portiere. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022)è pronta e si gode una vittoria nell’amichevole in New Jersey. La Nazionale Albiceleste3-0 lae punta il Mondiale in Qatar nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Scaloni schiera un classico 4-3-3 condal 1?. Al 13? Tagliafico taglia al centro e premia il movimento dell’attaccante dell’Inter che si libera di un avversario, alza la testa e dalla linea di fondo serve in area Alvarez, autore di un tocco col mancino che non lascia scampo al portiere Blake. Leoè seguito ad uomo dagli avversari e…dai tifosi: due gli invasori di campo in un secondo tempo che ha visto il fuoriclasse del Psg protagonista. Le reti però arrivano solo nel finale: all’86’punta la porta centralmente e scarica un mancino che termina alla sinistra del portiere. ...

