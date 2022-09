L’ambasciata Usa a Mosca ha chiesto ai cittadini americani di lasciare subito la Russia

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 settembre 2022) “Allerta di sicurezza” lanciata dalUSA aper istatunitensi. Un’ennesima notizia dell’escalation in corso nelle ultime settimane. “Istatunitensi non dovrebbero recarsi ine coloro che risiedono o viaggiano indovrebberoimmediatamente il Paese finché rimangono limitate opzioni di viaggio commerciale” – si può leggere nel comunicato – “Ricordiamo aistatunitensi che il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione non sono garantiti in. Evitate tutte le proteste politiche o sociali e non fotografate il personale di sicurezza durante questi eventi. Le autorità russe hanno arrestatostatunitensi che hanno partecipato a ...