L'allarme dei Servizi: hanno cercato di inquinare il voto con articoli diffusi per screditare il centrodestra (Di mercoledì 28 settembre 2022) La "guerra dell'informazione" ha colpito anche le elezioni italiane. E' questo L'allarme lanciato dai Servizi di cui dà notizia l'Adnkronos. Essi avrebbero infatti riscontrato anomalie nella diffusione di articoli tesi a orientare il voto. In che modo? Con la divulgazione simultanea di informazioni tese a screditare il centrodestra. Gli 007 fanno riferimento a due articoli in inglese Fra gli altri, il monitoraggio degli 007 fa riferimento in particolare a due articoli in inglese. I quali contenevano messaggi di orientamento politico pubblicati nella settimana precedente il voto. L'anomalia sarebbe rappresentata dalla diffusione simultanea di articoli con contenuti analoghi.

