L’addio di Antonella Clerici e Luciana Littizzetto a Bruno Arena | difficile non piangere

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Dareè il compitodi chi oggi è in onda in diretta ecome tutti lo conosceva, anzi lo conosceva bene. Si commuovenel salutareper l’ultima volta, nell’annunciare ai suoi telespettatori che l’anima dei Fichi d’India non c’è più.e morto e tutti ricordano i suoi occhi buoni, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ricorda che lui era sempre così affettuoso con lei. “Aveva un grande cuore e noi tutti lo ricordiamo con tantissimo affetto. Mi faceva sempre tanto ridere… Era tanto affettuoso con me”. Tutti annuiscono ma è evidente che laè colpita dalla notizia della morte di ...