La Vita in Diretta, lite tra Anna Pettinelli e Paola Ferrari, la seconda sbotta e volano stracci (Di mercoledì 28 settembre 2022) In queste giornate calde e difficili nel mondo del gossip sono in molti a perdere la pazienza. Un argomento in particolare, ormai da mesi, cattura l’attenzione di opinionisti, showgirl, prezzemolini e conduttori, ed è la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Proprio in merito a questo argomento, nel corso dell’ultima puntata di La Vita in Diretta, sono volati stracci tra due donne dello spettacolo, con accuse e provocazioni soprattutto da parte di una di loro. Anna Pettinelli, ospite de La Vita in Diretta, è nota per i suoi toni schietti e diretti. In passato era stata protagonista di uno scambio che era finito su tutti i giornali con Elodie, quando sul palco, durante un concerto, l’aveva ripresa e la cantante era sbottata dicendo “Mi ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 settembre 2022) In queste giornate calde e difficili nel mondo del gossip sono in molti a perdere la pazienza. Un argomento in particolare, ormai da mesi, cattura l’attenzione di opinionisti, showgirl, prezzemolini e conduttori, ed è la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Proprio in merito a questo argomento, nel corso dell’ultima puntata di Lain, sono volatitra due donne dello spettacolo, con accuse e provocazioni soprattutto da parte di una di loro., ospite de Lain, è nota per i suoi toni schietti e diretti. In passato era stata protagonista di uno scambio che era finito su tutti i giornali con Elodie, quando sul palco, durante un concerto, l’aveva ripresa e la cantante erata dicendo “Mi ...

misalvichipu0 : pensate quanto è triste la mia vita, cioè io vivo aspettando la diretta del grande fratello, che schifo - OnceUponATeddy : RT @MayAmidala: @OnceUponATeddy Promozione ridotta al giorno della messa in onda, giusto qualche spot. Ospitate televisive solo quella di A… - MayAmidala : @OnceUponATeddy Promozione ridotta al giorno della messa in onda, giusto qualche spot. Ospitate televisive solo que… - fabrus66 : RT @M49liberorso: Si va verso Salvini ospite fisso a “La vita in diretta” - blusewillis1 : RT @M49liberorso: Si va verso Salvini ospite fisso a “La vita in diretta” -