La storia del locale di Livorno che non vuole chi ha votato Meloni tra i suoi clienti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Romina Matarazzo, titolare di un locale di Livorno, La Bua dell’Orate, ha pubblicato dei post sugli account Facebook e Instagram del locale invitando gli elettori di Giorgia Meloni – che non viene mai nominata – ad essere coerenti e non frequentare più quello che viene definito ironicamente un «baretto di invertite / deviate». Le conseguenze del post sul profilo Facebook La Bua dell’Orate Romina Matarazzo, proprietaria del locale, ha spiegato a Il Tirreno il motivo che l’ha spinta a pubblicare il post molto criticato da alcuni utenti: «Non sono una persona che vive di politica o che può ritenersi un’esperta dell’argomento. Ma quando ho visto i risultati domenica sera non ci volevo credere». Matarazzo sottolinea che il suo «è un pub aperto a tutti, però non ospita chi invece vota ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Romina Matarazzo, titolare di undi, La Bua dell’Orate, ha pubblicato dei post sugli account Facebook e Instagram delinvitando gli elettori di Giorgia– che non viene mai nominata – ad essere coerenti e non frequentare più quello che viene definito ironicamente un «baretto di invertite / deviate». Le conseguenze del post sul profilo Facebook La Bua dell’Orate Romina Matarazzo, proprietaria del, ha spiegato a Il Tirreno il motivo che l’ha spinta a pubblicare il post molto criticato da alcuni utenti: «Non sono una persona che vive di politica o che può ritenersi un’esperta dell’argomento. Ma quando ho visto i risultati domenica sera non ci volevo credere». Matarazzo sottolinea che il suo «è un pub aperto a tutti, però non ospita chi invece vota ...

