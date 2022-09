(Di mercoledì 28 settembre 2022), terra meravigliosa. Esplosione di bellezze paesaggistiche, tesori culturali, prelibatezze enogastronomiche. Miscuglio di etnie, primo approdo per chi fugge da morte certa, avamposto dell’Europa. Ma anche terra degli sprechi, delle svolte puntualmente rinviate, delle lupare, dei cronici alti tassi di disoccupazione, drammatici per donne e giovani. Dove l’elezione diè l’immagine L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Luca_Scialo81 : La 'solita' Sicilia sceglie Renato Schifani come Governatore - PSchioppa : @DiegoA20_17_38 @AdamartArt Poi con calma rispondete alla mia solita domanda noiosa, data la ns incapacità di fare… - MarioBubu : In Sicilia sempre la solita solfa, dopo quasi un giorno ancora nessun dato scrutinato! Poi ci meravigliamo perché v… -

"Non sonochiedere su facebook. Ma è un emergenza. Questa è mia nipote. Non abbiamo parole per tutto ciò. Solo aiutateci", scrive la zia della piccola diffondendo le foto della bambina. 'Il ...In area centrodestra inorientale, nei collegi plurinominali, anche la Lega esce sconfitta . Al di là dellaValeria Sudano, forte di un consenso ormai più volte certificato, all'ombra ...