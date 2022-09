La sfortuna si è abbattuta ancora su Cuba

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Lasi èdi nuovo sudopo che l’isola caraibica è stata travolta dall’uragano Ian che ha lasciato completamente senza luce ed elettricità 11,3 milioni dini (l’intera popolazione), oltre ad aver provocato almeno due morti e decine di migliaia di sfollati secondo un primo bilancio provvisorio. L’uragano che è cresciuto di forza ora è diventato di categoria 4 ed è «estremamente pericoloso». Dato che sta per arrivare sulla Florida è stato diramato l’ordine di evacuazione immediata dalle zone costiere. La situazione aè drammatica come ci conferma l’attivista italo-na Yuraimy Machado: «Social media e giornali di Stato hanno pubblicato centinaia di foto di case inondate e tetti portati via dalla furia dei venti che hanno toccato i 220 km all’ora. Almeno ...

Ancora un weekend complicato per l'Alfa Romeo, che sin dal ritorno dalla pausa estiva non è riuscita a conquistare nemmeno un punto. Lasembra esserciin particolare su Valtteri Bottas, al suo secondo ritiro consecutivo, e per la prima volta fuori dal Q2 per due weekend. Stavolta è stata la power unit a tradire il ...È sempre una sconfitta, una sola, ma ha il rumore sordo di una cristalleria. La Roma frana all'Arena tra gli "olé" umilianti degli increduli tifosi dell'Udinese. È ...abbiamo avuto la...Il suo motto è never give up, mai arrendersi. Claudia Guarnieri, 45enne di Ciserano, dai capelli viola e turchesi, estetista, è la responsabile del laboratorio di estetica oncologica all’Humanitas Gav ...Juventus, incubo infortuni: doppio KO e la Champions League è a rischio. Le ultime che arrivano dalla Continassa ...