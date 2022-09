La sfida di Meloni | tenere i paparazzi lontano dalla figlia

(Di mercoledì 28 settembre 2022) AGI - Giorgiae Andrea Giambruno "invitano ogni mezzo di informazione, pubblico o privato, cartaceo o online, a evitare in qualunque mondo e con qualunque mezzo di pubblicare o divulgare immagini che ritraggono laminore e ad astenersi altresì dal pedinarla, accerchiarla, e intimorirla con presenze inopportune; nonché infine, dal rendere pubblici e riconoscibili anche visivamente, nomi, indirizzi e recapiti dei luoghi abitualmente frequentatiminore (casa, scuola, centri sportivi e ricreativi e altro), come già incautamente e illegittimamente accaduto in queste ore". La diffida è stata inviata tramite l'avvocato Annamaria Bernardini de Pace ed è rivolta a "agenzie di stampa, editori, quotidiani, rotocalchi, riviste, magazine, periodici e settimanali nel rispetto dell'attuale normativa comunitaria in materia di ...

'E' stata una bella sfida. Per me si è trattato di una doppia vittoria, perché ho vinto all'uninominale ma sono stata eletta anche nel proporzionale.