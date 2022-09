La Russia apre inchiesta: "Atto di terrorismo internazionale su Nord Stream" (Di mercoledì 28 settembre 2022) I servizi segreti russi (Fsb) hanno aperto una inchiesta per "Atto terroristico internazionale" in seguito al presunto sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Lo ha reso noto la Procura generale russa. Leggi su europa.today (Di mercoledì 28 settembre 2022) I servizi segreti russi (Fsb) hanno aperto unaper "terroristico" in seguito al presunto sabotaggio dei gasdotti. Lo ha reso noto la Procura generale russa.

fanpage : La Procura generale della Federazione Russa ha avviato un'inchiesta per terrorismo internazionale dopo i danni regi… - fran_rom_corr : RT @fanpage: La Procura generale della Federazione Russa ha avviato un'inchiesta per terrorismo internazionale dopo i danni registrati ai g… - lrcasanova1 : RT @fanpage: La Procura generale della Federazione Russa ha avviato un'inchiesta per terrorismo internazionale dopo i danni registrati ai g… - FrancoCoia : RT @fanpage: La Procura generale della Federazione Russa ha avviato un'inchiesta per terrorismo internazionale dopo i danni registrati ai g… - fanpage : La Procura generale della Federazione Russa ha avviato un'inchiesta per terrorismo internazionale dopo i danni regi… -