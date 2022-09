La Russa a Fratoianni: “Sei un comunista italiano”. La replica: “Meglio che fascista, sempre” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Scontro in tv a Cartabianca tra Ignazio La Russa e Nicola Fratoianni. Nella trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer si parla del pericolo fascismo e dell’avanzata del partito di estrema destra spagnolo Vox: “Sono fascisti spagnoli”, sentenzia il leader di Sinistra italiana. Immediata la replica dell’esponente di Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, fresco del successo alle elezioni di domenica: “E tu sei un comunista italiano”, chiosa La Russa. “Molto Meglio comunista italiano che fascista, italiano o spagnolo. Su questo non ci piove. comunista Meglio che fascista, sempre”, ha risposto stizzito ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Scontro in tv a Cartabianca tra Ignazio Lae Nicola. Nella trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer si parla del pericolo fascismo e dell’avanzata del partito di estrema destra spagnolo Vox: “Sono fascisti spagnoli”, sentenzia il leader di Sinistra italiana. Immediata ladell’esponente di Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, fresco del successo alle elezioni di domenica: “E tu sei un”, chiosa La. “Moltocheo spagnolo. Su questo non ci piove.che”, ha risposto stizzito ...

