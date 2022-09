La rivolta delle madri in Daghestan smentisce i calcoli di Putin (Di mercoledì 28 settembre 2022) I bravi giornalisti in esilio della Novaya Gazeta, citando una fonte anonima interna al Fsb, il servizio di sicurezza federale succeduto al Kgb, calcolano che fra mercoledì e sabato scorsi siano fuggiti dalla Russia 261 mila uomini. Se così fosse, la mobilitazione “parziale” di Putin, limitata ufficialmente a 300 mila uomini, sarebbe stata già superata dal numero di uomini che, già richiamati o temendo di esserlo, sono usciti dai confini russi: una smobilitazione. Di fatto, i reclutamenti avvengono largamente alla cieca, e continuando a prediligere gli stati e le province periferiche, ritenute meno in grado di minacciare il potere con la loro ribellione. Calcolo che sembra smentito dal Daghestan, nella cui capitale, Macha?kala, finalmente la rivolta delle madri è esplosa. Dal Daghestan ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) I bravi giornalisti in esilio della Novaya Gazeta, citando una fonte anonima interna al Fsb, il servizio di sicurezza federale succeduto al Kgb, calcolano che fra mercoledì e sabato scorsi siano fuggiti dalla Russia 261 mila uomini. Se così fosse, la mobilitazione “parziale” di, limitata ufficialmente a 300 mila uomini, sarebbe stata già superata dal numero di uomini che, già richiamati o temendo di esserlo, sono usciti dai confini russi: una smobilitazione. Di fatto, i reclutamenti avvengono largamente alla cieca, e continuando a prediligere gli stati e le province periferiche, ritenute meno in grado di minacciare il potere con la loro ribellione. Calcolo che sembra smentito dal, nella cui capitale, Macha?kala, finalmente laè esplosa. Dal...

RaiNews : L'appello premio #Oscar #AsgharFarhadi, ' il mondo sostenga le proteste' e si dice 'orgoglioso' delle 'impavide' do… - GerriLiu5 : RT @worming_global: @GassmanGassmann magari non è la 'lotta delle donne' per la 'loro libertà': magari parte soprattutto dalle persone più… - aletimarco : RT @worming_global: @GassmanGassmann magari non è la 'lotta delle donne' per la 'loro libertà': magari parte soprattutto dalle persone più… - ZanettiGilyNala : @GianniVernetti Nn ritwitto per colpa di quella bandiera alla fine del suo nome Cerco altrove prove della rivolta d… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Seguite qui, ora dopo ora, la rivolta popolare in #Iran. Vi documenteremo la Rivoluzione iraniana. Il regime dei mulla… -