La ragazza travolta dagli haters perché ha messo una foto in un gruppo Facebook di annunci immobiliari (Di mercoledì 28 settembre 2022) Odio gratis, direttamente da Facebook. Così anche un innocuo gruppo in cui ci si scambia annunci immobiliari può diventare un covo di haters. È quello che ha sperimentato in prima persona Gaia Arici, una artista veneziana che vive a Roma e che – un giorno fa – aveva deciso di cercare casa sul gruppo Case/Stanze in affitto a Roma postando anche una sua fotografia. In un'epoca in cui ci dicono che, sui social network, contano molto di più i contenuti visuali rispetto a quelli testuali, con ogni probabilità, la ragazza aveva provato semplicemente ad amplificare il suo messaggio di ricerca di una sistemazione nella Capitale attraverso la pubblicazione di un suo primo piano. Uno dei risultati che ha avuto è stato, invece, quello di essere raggiunta da ...

