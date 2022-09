La protesta al Liceo Manzoni, simbolo dell'anti democrazia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ormai è il nuovo fortino della Resistenza Italiana, soprattutto dopo la sconfitta elettorale della sinistra con il Pd al minimo storico e bloccato dopo decenni all’opposizione. Stiamo parlando del Liceo Manzoni di Milano, occupato da una 50ina di studenti contro la vittoria del centrodestra e soprattutto di Giorgia Meloni nelle elezioni di domenica. Un’occupazione da subito raccontata con giubilo dai soliti noti della sinistra e che ovviamente avviene nel luogo più comunista d’Italia: il centro di Milano, dove le case costano almeno 10mila euro al mq. «Occupiamo contro questo governo e soprattutto contro Giorgia Meloni e le sue idee retrograde che non si adattano con la vita che vogliamo perseguire noi studenti..» ha spiegato una studentessa. A cui però andrebbero spiegate alcune cose, di Educazione ... Leggi su panorama (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ormai è il nuovo fortinoa Resistenza Italiana, soprattutto dopo la sconfitta elettoralea sinistra con il Pd al minimo storico e bloccato dopo decenni all’opposizione. Stiamo parlando deldi Milano, occupato da una 50ina di studenti contro la vittoria del centrodestra e soprattutto di Giorgia Meloni nelle elezioni di domenica. Un’occupazione da subito raccontata con giubilo dai soliti notia sinistra e che ovviamente avviene nel luogo più comunista d’Italia: il centro di Milano, dove le case costano almeno 10mila euro al mq. «Occupiamo contro questo governo e soprattutto contro Giorgia Meloni e le sue idee retrograde che non si adattano con la vita che vogliamo perseguire noi studenti..» ha spiegato una studentessa. A cui però andrebbero spiegate alcune cose, di Educazione ...

Agenzia_Ansa : Per protestare contro la vittoria del centrodestra alle elezioni, gli studenti del liceo Manzoni di Milano hanno oc… - fanpage : All'indomani della vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, gli studenti del liceo classico Manzoni di Mi… - glooit : La protesta al Liceo Manzoni, simbolo dell'anti democrazia leggi su Gloo - tamangha : RT @World24New: Liceo Manzoni di Milano occupato per protesta contro Meloni. Queste sono le stesse persone che NON hanno protestato contro… - DavidAdriani : RT @World24New: Liceo Manzoni di Milano occupato per protesta contro Meloni. Queste sono le stesse persone che NON hanno protestato contro… -