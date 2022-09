La Polonia nazionalista sgrida la Nato | ' Dia una risposta devastante alla Russia sull' uso di armi nucleari'

globalistIT : - milenamanini : RT @marcounionista: Fatto sta che Salvini ha portato la Lega al livello più basso degli ultimi 20 anni,orami una piccola succursale di FDI,… - marcounionista : Fatto sta che Salvini ha portato la Lega al livello più basso degli ultimi 20 anni,orami una piccola succursale di… - theltica : RT @maxrobmax: @petergomezblog @fattoquotidiano Regolare!La destra nazionalista e religiosa è la versione ebraica del nazismo. Stesso clima… - maxrobmax : @petergomezblog @fattoquotidiano Regolare!La destra nazionalista e religiosa è la versione ebraica del nazismo. Ste… -

Formiche.net

La risposta della Nato a qualsiasi uso di armi nucleari in Ucraina dovrebbe essere non nucleare ma "devastante". Ad affermarlo è stato il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, in visita negli ...... ipotizzando una possibile svolta in sensoe autoritario del governo italiano. In ... 'è un elemento di grande fragilità nel consenso comunitario, perché Ungheria esono sotto ... Il (non) legame tra nazionalisti europei. Capire la Polonia con il prof. Stasi Giorgia Meloni si appresta a diventare la nuova Premier del nostro Paese. Gran parte della stampa estera non si è espressa con entusiasmo dopo ...Dopo aver spiegato a Olena Zelenska le cause del conflitto in Ucraina, il musicista si rivolge ora al presidente russo: «Questa è un'atroce guerra di aggressione». Ovviamente ne ha anche per la Nato c ...