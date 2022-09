La Pisana vara la Legge per l’Etruria | oltre 2 milioni per i Comuni da Civitavecchia a Fiumicino

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità lariguardante il Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale delMeridionale. Nel piano straordinario verranno stabiliti oggetto e finalità degli interventi per la valorizzazione ambientale, l’implementazione delle infrastrutture viarie e portuali, per lo sviluppo economico e produttivo, agricolo, turistico e culturale del territorio, così come una sua razionale e più efficiente gestione. 16 idel territorio interessati dal piano che diventeranno soggetti attuatori, con uno stanziamento a disposizione di 2.700.000 euro per il biennio 2022-2023. Alla realizzazione degli interventi o delle opere si provvederà anche mediante concorso di risorse private. “Ringrazio i consiglieri ...

