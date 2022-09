La Natura si fa cura, le felci del WWE per creare oasi in ospedali pediatrici (Di mercoledì 28 settembre 2022) La felce è una delle piante più antiche che vivono sulla Terra. Ne esistono tantissime specie che si adattano ai climi dei diversi continenti. Oltre ad essere esteticamente molto bella, assolve a una funzione molto particolare: purifica l’ambiente dagli agenti inquinanti e dalle polveri sottili. Per questo motivo il WWE ha scelto proprio questa pianta per promuove l’iniziativa “La Natura si fa cura“. Lo scopo del progetto è creare oasi negli ospedali pediatrici. L’8 e il 9 ottobre, in occasione di Urban Nature, la festa della Natura in città, in molte piazze italiane sarà possibile acquistare una felce e il ricavato sarà utilizzato per creare spazi verdi per i bambini costretti in ospedale. Caratteristiche della felceLe felci ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) La felce è una delle piante più antiche che vivono sulla Terra. Ne esistono tantissime specie che si adattano ai climi dei diversi continenti. Oltre ad essere esteticamente molto bella, assolve a una funzione molto particolare: purifica l’ambiente dagli agenti inquinanti e dalle polveri sottili. Per questo motivo il WWE ha scelto proprio questa pianta per promuove l’iniziativa “Lasi fa“. Lo scopo del progetto ènegli. L’8 e il 9 ottobre, in occasione di Urban Nature, la festa dellain città, in molte piazze italiane sarà possibile acquistare una felce e il ricavato sarà utilizzato perspazi verdi per i bambini costretti in ospedale. Caratteristiche della felceLe...

donMimmo : RT @Uniti_nel_dono: A Cascia in Valdarno, nella diocesi di Fiesole, si vive un’esperienza in piena armonia con la meravigliosa natura. Un… - imusumarra : RT @Uniti_nel_dono: A Cascia in Valdarno, nella diocesi di Fiesole, si vive un’esperienza in piena armonia con la meravigliosa natura. Un… - Uniti_nel_dono : A Cascia in Valdarno, nella diocesi di Fiesole, si vive un’esperienza in piena armonia con la meravigliosa natura.… - A_R_TforPEACE : RT @Carmela_oltre: Natura - la più dolce delle madri- Non s'impazienta mai con i suoi figli- Siano deboli o protervi- Ode il viandante. Co… - GLG71 : RT @Carmela_oltre: Natura - la più dolce delle madri- Non s'impazienta mai con i suoi figli- Siano deboli o protervi- Ode il viandante. Co… -