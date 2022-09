La memoria dei leader vecchi per frenare le brame dei leader nuovi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Certo che lo vorrei, Umberto Bossi senatore a vita. Non solo perché vorrei una camera alta di soli membri nominati e vitalizi (ma è un altro discorso); proprio perché ritengo che, dopo decenni di leadership politica, tutti gli storici capipartito meritino di poter sedere per sempre a Palazzo Madama. I Bossi come i Prodi, gli Occhetto, i Fini, e anche i La Malfa, i Bertinotti, i Ferri, i Del Turco, i Segni. Da lì potrebbero praticare una utile moral suasion nei confronti dei loro delfini, o emuli più o meno riusciti. Mostrerebbero plasticamente agli elettori che, se anche l’attività politica a un certo punto finisce, continua indefinitamente il servizio alle istituzioni. E fungerebbero da riserva della Repubblica in un agone dal corto sguardo, che non riesce a pensare al domani perché fatica a ricordare lo ieri. Soprattutto però, dagli alti ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Certo che lo vorrei, Umberto Bossi senatore a vita. Non solo perché vorrei una camera alta di soli membri nominati e vitalizi (ma è un altro discorso); proprio perché ritengo che, dopo decenni diship politica, tutti gli storici capipartito meritino di poter sedere per sempre a Palazzo Madama. I Bossi come i Prodi, gli Occhetto, i Fini, e anche i La Malfa, i Bertinotti, i Ferri, i Del Turco, i Segni. Da lì potrebbero praticare una utile moral suasion nei confronti dei loro delfini, o emuli più o meno riusciti. Mostrerebbero plasticamente agli elettori che, se anche l’attività politica a un certo punto finisce, continua indefinitamente il servizio alle istituzioni. E fungerebbero da riserva della Repubblica in un agone dal corto sguardo, che non riesce a pensare al domani perché fatica a ricordare lo ieri. Soprattutto però, dagli alti ...

