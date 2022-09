"La Meloni ha vinto grazie all'effetto 'Paq'": l'ultima sparata di Severgnini (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si parla della vittoria di Giorgia Meloni e del centrodestra a Otto e Mezzo. Nella puntata di mercoledì 28 settembre su La7 ecco che c'è anche Beppe Severgnini. È lui che rivela a Lilli Gruber la carta vincente della leader di Fratelli d'Italia: "La carta a favore della Meloni? L'effetto 'Paq', ossia 'Proviamo anche questi'. Ma va bene, si chiama democrazia - premette per poi proseguire -. Mi limito a suggerirle che 6 su 7 elettori non l'hanno votata, quindi cautela, niente orbatane". Poi la stoccata nella quale si inserisce anche la conduttrice: "Vedremo se è sincera, le amministrazioni locali non sono state proprio così". "Comunque - interviene la Gruber -, vorrei dire che non abbiamo mai avuto un governo così di destra, che io ricordi". In ogni caso a condividere in parte le parole della firma del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si parla della vittoria di Giorgiae del centrodestra a Otto e Mezzo. Nella puntata di mercoledì 28 settembre su La7 ecco che c'è anche Beppe. È lui che rivela a Lilli Gruber la carta vincente della leader di Fratelli d'Italia: "La carta a favore della? L''Paq', ossia 'Proviamo anche questi'. Ma va bene, si chiama democrazia - premette per poi proseguire -. Mi limito a suggerirle che 6 su 7 elettori non l'hanno votata, quindi cautela, niente orbatane". Poi la stoccata nella quale si inserisce anche la conduttrice: "Vedremo se è sincera, le amministrazioni locali non sono state proprio così". "Comunque - interviene la Gruber -, vorrei dire che non abbiamo mai avuto un governo così di destra, che io ricordi". In ogni caso a condividere in parte le parole della firma del ...

