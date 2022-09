La medicina di sesso e genere come importante strumento di eguaglianza

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Un incontro per parlare dell’habeas corpus die della sex and gender medicine. Un tema molto delicato che verrà affrontato nella presentazione dell’ultimo libro di Francesca Rescigno alle Serre dei Giardini Margherita di Bologna giovedì 29 settembre. Insieme all’autrice saranno presenti anche Carla Faralli, Susi Pelotti e Stefano Canestrari. La copertina del libroLa disparità nell’accesso alle cure mediche: la più odiosa disuguaglianza diIl tema del volume èed attuale anche considerando gli ultimi due anni di pandemia. Si discuterà della possibilità delle donne di autodeterminarsi rispetto al proprio corpo e soprattutto dell’importanza dello sviluppo di un approccio nuovo della, un approccio declinato verso la persona e non più su un falso neutro maschile. Tra le numerose ...

womensbrainpro : RT @MaTeFerretti: Esattamente, e questo vale anche per le demenze. Esami periodici e prevenzione saranno chiave. Felice di vedere il dato… - MaTeFerretti : Esattamente, e questo vale anche per le demenze. Esami periodici e prevenzione saranno chiave. Felice di vedere il… - 16linees : @tiramna partendo dal suo essere contro l’aborto, voler chiudere le frontiere, stop alla famiglia equalitaria e all… - 16linees : @federicoserang amo partendo dal suo essere contro l’aborto, voler chiudere le frontiere, stop alla famiglia equali… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Il sesso è (quasi) tutto. Evoluzione, diversità e medicina di genere Ant… -

L'Espresso

Asiago - Gallio, 27 settembre 2022 - Il tumore del seno è la neoplasia delfemminile a più elevata incidenza nei paesi industrializzati e costituisce il 29% dei tumori ...demandate alla...... Menopausa e calo del desiderio: come ricominciare a faredopo tanto tempo Menopausa e:... Anche in menopausa guarda le foto Allenamento regolare comecontro l'invecchiamento ... L’antigender Massimo Gandolfini insegna ai giornalisti come parlare di persone trans Difficoltà manifestate da una donna su quattro. Il 97% delle pazienti ha detto che ritiene necessario contattare uno psico-oncologo ...NASA: vietato il sesso nello spazio per non avere gravidanze tra astronauti | Conoscenza limitata del possibile impatto della gravidanza.