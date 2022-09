La Juventus Women strappa il biglietto per la Champions | 2 - 0 contro l' HB Koge

junews24com : Montemurro: «Ho visto il vero gruppo. Questa squadra ci crede» - - scaglione_ale : Invece questo è per ricordare che Sara Bjork Gunnarsdottir è una giocatrice della Juventus Women. - VITTORIAEnzo : @juventina____ La nostra Juventus woman si è meritato passaggio alla fase a gironi di Champions League women. Stasera ha vinto 2 0 - juventusfans : ?? #WomensChampionsLeague (Ritorno 3º Turno Preliminare) ?? #JuventusWomen-#HBKøge 2??-0?? La Juventus Women si qua… - zazoomblog : Juventus Women missione compiuta: battuto il Koge bianconere avanti in Champions - #Juventus #Women #missione… -

Primo obiettivo raggiunto: lachiude nella gara di ritorno la pratica HB Koge e accede ai gironi di's Champions League, dopo novanta minuti in piena gestione davanti a oltre mille tifosi presenti allo Stadio ...Commenta per primo Non è stato semplice, ma leaccedono al tabellone principale di Champions League. Osso duro il Koge, le danesi hanno lottato e provato a chiudere ogni spazio, ma la maggior qualità della Juve è venuta fuori. Così ...L’avventura prosegue. La Juventus Women strappa per il secondo anno consecutivo il pass per i gironi di Champions, superando 2-0 il Køge nel ritorno dei playoff al Moccagatta di Alessandria, dopo ...La diretta testuale di Juventus-Køge, match valido per per il ritorno del secondo turno di Women's Champions League 2022/2023. Le bianconere sono pronte a tornare in campo nella sfida decisiva per l’a ...