La foto di copertina della madre di Giorgia Meloni | Mussolini il punto più alto dell’evoluzione umana

Le "colpe" dei padri, in questo caso delle madri, non ricadono sui figli. Ovviamente, però, nel bel mezzo delle tempeste che da tempo si scagliano contro Giorgia Meloni e il suo partito poteva essere utile rimuovere un dettaglio social che non può far altro che alimentare le polemiche. E, invece, sul profilo Facebook personale di Anna Paratore, madre della Presidente di Fratelli d'Italia e probabile prossima Presidente del Consiglio dei Ministri, campeggia un'immagine di copertina piuttosto emblematica. Sulla pagina Facebook di Anna Paratore, madre di Giorgia Meloni, c'è questa simpaticissima e goliardica immagine di copertina, secondo cui il top dell'evoluzione in Italia è stato Mussolini.

