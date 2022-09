La figuraccia di Scanzi nel 2017: “Meloni, prendi il 5%. Non vai da nessuna parte” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cominciano le prime isterie di sinistra, dopo la schiacciante vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni, a tre giorni dalle elezioni politiche. Il Partito Democratico si ritrova all’interno di una faida, dove Letta è pronto ad abbandonare il ruolo di segretario, dopo l’individuazione della nuova leadership nel congresso; il Movimento 5 Stelle ha più che dimezzato i voti rispetto a quelli del 2018; la coalizione di centrosinistra ed i grillini, insieme, non fanno i voti totali della destra (più di 12 milioni di preferenze). Insomma, a livello politico è stata una partita senza discussioni: Meloni, Salvini e Berlusconi hanno dominato il panorama elettorale e, dopo undici anni di assenza, torneranno meritatamente nelle stanze di Palazzo Chigi. Eppure, c’è un’altra sinistra che piange la vittoria della coalizione: quella dei vip, dei cantanti, degli ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cominciano le prime isterie di sinistra, dopo la schiacciante vittoria del centrodestra e di Giorgia, a tre giorni dalle elezioni politiche. Il Partito Democratico si ritrova all’interno di una faida, dove Letta è pronto ad abbandonare il ruolo di segretario, dopo l’individuazione della nuova leadership nel congresso; il Movimento 5 Stelle ha più che dimezzato i voti rispetto a quelli del 2018; la coalizione di centrosinistra ed i grillini, insieme, non fanno i voti totali della destra (più di 12 milioni di preferenze). Insomma, a livello politico è stata una partita senza discussioni:, Salvini e Berlusconi hanno dominato il panorama elettorale e, dopo undici anni di assenza, torneranno meritatamente nelle stanze di Palazzo Chigi. Eppure, c’è un’altra sinistra che piange la vittoria della coalizione: quella dei vip, dei cantanti, degli ...

