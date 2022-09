La festa della Transumanza passa da Romano di Lombardia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Romano di Lombardia. Una grande folla di curiosi ha accolto martedì pomeriggio la Transumanza dei Bergamini tra le vie di Romano di Lombardia. Oltre al giardino della Rocca che ha dato riposo alla mandria, il centro città è stato protagonista di una degustazione di formaggi a cura di Onaf, visite guidate al museo di arte e cultura sacra, nonché stand di formaggi e salumi. Gli studenti dell’istituto superiore Rubini indirizzo alberghiero hanno gestito la parte gastronomica, proponendo piatti della tradizione. La serata si è conclusa con lo spettacolo al teatro della Fondazione Rubini con scene di vita degli allevatori transumanti di 100 anni fa con intermezzi di musica e danza. Mercoledì mattina, insieme agli alunni delle scuole sono state organizzate ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 settembre 2022)di. Una grande folla di curiosi ha accolto martedì pomeriggio ladei Bergamini tra le vie didi. Oltre al giardinoRocca che ha dato riposo alla mandria, il centro città è stato protagonista di una degustazione di formaggi a cura di Onaf, visite guidate al museo di arte e cultura sacra, nonché stand di formaggi e salumi. Gli studenti dell’istituto superiore Rubini indirizzo alberghiero hanno gestito la parte gastronomica, proponendo piattitradizione. La serata si è conclusa con lo spettacolo al teatroFondazione Rubini con scene di vita degli allevatori transumanti di 100 anni fa con intermezzi di musica e danza. Mercoledì mattina, insieme agli alunni delle scuole sono state organizzate ...

