La destra trionfa ma non potrà toccare la Carta senza referendum: l’abbiamo scampata bella (Di mercoledì 28 settembre 2022) I risultati delle elezioni tenute domenica scorsa hanno largamente confermato i pronostici e le aspettative; ciononostante alcune considerazioni meritano di essere reiterate: 1) La coalizione di destra, col 44% dei voti, ottiene una maggioranza parlamentare molto ampia: di poco sotto il 60% sia alla Camera che al Senato. Questa maggioranza, fortunatamente non basta per modificare la Costituzione senza ricorrere al referendum confermativo (sempreché non si raccolgano in Parlamento voti esterni al cdx). La legge elettorale ha trasformato una ampia minoranza in maggioranza e ha dato vantaggio alle coalizioni pre-elettorali, note agli elettori, come si desiderava che facesse al tempo in cui fu scritta, ma se ne vede oggi un grave difetto imprevisto: il premio di maggioranza è risultato esagerato. E’ infatti un ovvio e pericoloso errore che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) I risultati delle elezioni tenute domenica scorsa hanno largamente confermato i pronostici e le aspettative; ciononostante alcune considerazioni meritano di essere reiterate: 1) La coalizione di, col 44% dei voti, ottiene una maggioranza parlamentare molto ampia: di poco sotto il 60% sia alla Camera che al Senato. Questa maggioranza, fortunatamente non basta per modificare la Costituzionericorrere alconfermativo (sempreché non si raccolgano in Parlamento voti esterni al cdx). La legge elettorale ha trasformato una ampia minoranza in maggioranza e ha dato vantaggio alle coalizioni pre-elettorali, note agli elettori, come si desiderava che facesse al tempo in cui fu scritta, ma se ne vede oggi un grave difetto imprevisto: il premio di maggioranza è risultato esagerato. E’ infatti un ovvio e pericoloso errore che ...

