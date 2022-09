La crisi affonda lo sport: andare in palestra è diventato un lusso (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ripartono palestre e centri sportivi, ma a caro prezzo per gli utenti. Dopo la pandemia, e l'iniziale ritrosia a tornare a frequentare luoghi al chiuso, i romani sono tornati ad allenarsi e le famiglie a iscrivere i loro figli ai vari corsi. Trovando però la spiacevole sorpresa di rincari, ammette Valter Vieri Direttore generale della Confederazione sport di Confcommercio, «pari a circa il 10% rispetto allo scorso anno. Teniamo però ben presente che quelli subiti dalle strutture sportive sono stati decisamente superiori, ovvero almeno il 40% lamentato da praticamente tutti i nostri associati». Tra rincari delle bollette, costi del personale, misure ancora in vigore per far fronte al Covid, la spesa media della gestione di una palestra è passata dai circa cinquemila euro al mese di un anno fa, ai settemila di oggi. È ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ripartono palestre e centriivi, ma a caro prezzo per gli utenti. Dopo la pandemia, e l'iniziale ritrosia a tornare a frequentare luoghi al chiuso, i romani sono tornati ad allenarsi e le famiglie a iscrivere i loro figli ai vari corsi. Trovando però la spiacevole sorpresa di rincari, ammette Valter Vieri Direttore generale della Confederazionedi Confcommercio, «pari a circa il 10% rispetto allo scorso anno. Teniamo però ben presente che quelli subiti dalle struttureive sono stati decisamente superiori, ovvero almeno il 40% lamentato da praticamente tutti i nostri associati». Tra rincari delle bollette, costi del personale, misure ancora in vigore per far fronte al Covid, la spesa media della gestione di unaè passata dai circa cinquemila euro al mese di un anno fa, ai settemila di oggi. È ...

