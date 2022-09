La Commissione Ue annuncia nuove sanzioni contro la Russia: tra le proposte spunta anche il price cap al petrolio – Il video (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia che la Commissione Europea proporrà agli Stati membri include anche il price cap al petrolio. Ad annunciarlo è la presidente Ursula von der Leyen, che ha spiegato come questa misura, che introduce una «base legale» per il tetto al prezzo del greggio, «da un lato ridurrebbe i profitti del Cremlino, dall’altro manterrebbe stabili i prezzi». Già prima dell’estate, l’Unione Europea aveva raggiunto un accordo sull’embargo al petrolio russo importato via mare a partire dal 5 dicembre. «Altri Paesi emergenti, però, – ha fatto notare la presidente della Commissione Ue – hanno bisogno di petrolio russo a prezzi contenuti e il G7 ha concordato l’introduzione di un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il nuovo pacchetto diallache laEuropea proporrà agli Stati membri includeilcap al. Adrlo è la presidente Ursula von der Leyen, che ha spiegato come questa misura, che introduce una «base legale» per il tetto al prezzo del greggio, «da un lato ridurrebbe i profitti del Cremlino, dall’altro manterrebbe stabili i prezzi». Già prima dell’estate, l’Unione Europea aveva raggiunto un accordo sull’embargo alrusso importato via mare a partire dal 5 dicembre. «Altri Paesi emergenti, però, – ha fatto notare la presidente dellaUe – hanno bisogno dirusso a prezzi contenuti e il G7 ha concordato l’introduzione di un ...

TgLa7 : Commissione Ue annuncia il suo sì a seconda tranche #Pnrr 'Italia ha raggiunto tutti e 45 obiettivi' - infoitinterno : La Commissione Ue annuncia nuove sanzioni contro la Russia - ProgettoLepanto : RT @ProgettoLepanto: ??La presidente della Commissione Europea (CE), Ursula von der Leyen, annuncia nuove sanzioni contro #Mosca per i recen… - giovanna30573 : RT @ProgettoLepanto: ??La presidente della Commissione Europea (CE), Ursula von der Leyen, annuncia nuove sanzioni contro #Mosca per i recen… - ProgettoLepanto : ??La presidente della Commissione Europea (CE), Ursula von der Leyen, annuncia nuove sanzioni contro #Mosca per i re… -