La Commissione Europea ha proposto nuove sanzioni contro la Russia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra cui un tetto al prezzo del petrolio importato, ma non sarà semplice ricevere l'approvazione unanime dei governi europei Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra cui un tetto al prezzo del petrolio importato, ma non sarà semplice ricevere l'approvazione unanime dei governi europei

ItaliaDomaniGov : ??#PNRR, all'Italia la seconda rata da 21 mld di euro. ?Via libera dall'@EU_Commission: positiva la valutazione del… - pietroraffa : Mario Draghi nel frattempo ha convinto la Commissione europea a sbloccare la seconda tranche di fondi del PNRR. N… - Rinaldi_euro : Sotto la sede della Commissione europea a Roma per manifestare tutto lo sdegno per le vergognose minacce e ricatti… - gemin_steven98 : RT @ilpost: La Commissione Europea ha proposto nuove sanzioni contro la Russia - ansaeuropa : La Commissione Europea ha incluso il '#pricecap' al #petrolio nella sua proposta agli Stati membri per il nuovo pac… -