La classe operaia va al governo: tute blu il 30% degli elettori FdI. Solo la Camusso non le vede (Di mercoledì 28 settembre 2022) «Donne, giovani e operai», titola il Messaggero presentando l’identikit dell’elettorato di Fratelli d’Italia. Sì, anche operai. Anzi, soprattutto operai. Ben il 30 per cento di chi domenica ha votato il partito di Giorgia Meloni proviene dalle antiche tute blu, un tempo perno inossidabile del voto di sinistra. Nessun altro partito riesce a fare altrettanto. Neppure il Pd, che pure ha eletto Susanna Camusso, già leader della Cgil. In quel partito la “classe operaia” non va infatti oltre uno striminzito 13,4 per cento, ben al di sotto di autonomi (16) e – soprattutto – dei pensionati (29,1). Uno vera rivoluzione sociologica, che racconta un’Italia diversa da quella di alcuni decenni fa, quella riunita intorno ai sindacati di massa, vera cinghia di trasmissione del consenso politico. La Camusso: «Colpa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) «Donne, giovani e operai», titola il Messaggero presentando l’identikit dell’elettorato di Fratelli d’Italia. Sì, anche operai. Anzi, soprattutto operai. Ben il 30 per cento di chi domenica ha votato il partito di Giorgia Meloni proviene dalle anticheblu, un tempo perno inossidabile del voto di sinistra. Nessun altro partito riesce a fare altrettanto. Neppure il Pd, che pure ha eletto Susanna, già leader della Cgil. In quel partito la “” non va infatti oltre uno striminzito 13,4 per cento, ben al di sotto di autonomi (16) e – soprattutto – dei pensionati (29,1). Uno vera rivoluzione sociologica, che racconta un’Italia diversa da quella di alcuni decenni fa, quella riunita intorno ai sindacati di massa, vera cinghia di trasmissione del consenso politico. La: «Colpa ...

SecolodItalia1 : La classe operaia va al governo: tute blu il 30% degli elettori FdI. Solo la Camusso non le vede… - Remeggiare : @ricpuglisi @claudelcam Dalle fabbriche, dalle periferie, dalla classe operaia...a seconda delle elezioni che ha perso - JackTerron : la cosa esilarante è che, ovviamente, la classe operaia in italia è ormai minoranza. ci sono più impiegati che oper… - Sen_Pedica : Ecco la sinistra cosa ha abbandonato. Insegnanti, giovani e classe operaia. Fuori tutti quelli che hanno ridotto la… - cchiaruttini : @elerub11 La sinistra un tempo operaia è diventata la rappresentante della classe medio-alta anche in altri paesi.… -