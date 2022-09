La Cina scarica definitivamente Putin: la mossa di Xi sui referendum farsa (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Cina manda l'ennesimo segnale alla Russia, prendendo le distanze dai referendum andati in scena dopo 7 mesi dall'invasione in Ucraina. «La Cina ha sempre sostenuto che la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi debbano essere rispettate e gli scopi e i principi della Carta Onu dovrebbero essere rispettati, i timori legittimi di sicurezza di tutti i Paesi dovrebbero essere presi sul serio e tutti gli sforzi per risolvere ogni crisi pacificamente dovrebbero essere sostenuti», la presa di posizione del portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, a proposito dei quattro referendum organizzati dalle autorità filorusse nelle regioni ucraine occupate di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia i cui territori sarebbero annessi alla Federazione russa guidata da Vladimir ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lamanda l'ennesimo segnale alla Russia, prendendo le distanze daiandati in scena dopo 7 mesi dall'invasione in Ucraina. «Laha sempre sostenuto che la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi debbano essere rispettate e gli scopi e i principi della Carta Onu dovrebbero essere rispettati, i timori legittimi di sicurezza di tutti i Paesi dovrebbero essere presi sul serio e tutti gli sforzi per risolvere ogni crisi pacificamente dovrebbero essere sostenuti», la presa di posizione del portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, a proposito dei quattroorganizzati dalle autorità filorusse nelle regioni ucraine occupate di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia i cui territori sarebbero annessi alla Federazione russa guidata da Vladimir ...

