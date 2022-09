La Cassazione ripensa il lavoro tramite agenzia interinale | una volta tanto | una rivoluzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) di Antonio Carbonelli* Un altro tassello si aggiunge al contrasto alla distruzione del diritto delprovocata dalla teologia economica liberista. Con sette sentenze del luglio scorso, la corte diha smontato altrettante sentenze della corte d’appello di Brescia in tema di(come lo chiama la legislazione europea), o somministrazione di manodopera (come lo chiama la legislazione italiana). In tal modo la Suprema Corte italiana ha recepito i principi enunciati dalla corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) di Lussemburgo con due sentenze dell’ottobre 2020 e del marzo 2022. Dov’è la novità? Molto semplice: laitaliana si era spinta a dire che per l’impiego di...