La Casa Bianca ‘rilancia’: “Non riconosceremo mai l’annessione alla Russia delle regioni ucraine” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Probabilmente agli Stati Uniti non è andata giù la richiesta da parte della Russia, di riunire il Consiglio delle Nazioni Unite in merito a quanto dichiarato oggi dalla portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, che ha pubblicamente chiesto a Biden di dire se sono stati ‘loro a boicottare’ il gasdotto NordStream, visto che lo scorso 7 febbraio, il presidente statunitense minacciò ritorsioni proprio contro il gasdotto, se la Russia avesse invaso l’Ucraina. Diatriba NordStream fra Usa e Russia: su richiesta di Mosca il Consiglio ha convocato una riunione Onu di emergenza per venerdì Fatto sta che, sempre nel pomeriggio, dal Palazzo di Vetro sarebbe giunta la conferma che, su richiesta russa il Consiglio delle Nazioni Unite ha convocato una riunione di emergenza a New York, fissata ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) Probabilmente agli Stati Uniti non è andata giù la richiesta da parte della, di riunire il ConsiglioNazioni Unite in merito a quanto dichiarato oggi dportavoce del ministero degli Esteri di Mosca, che ha pubblicamente chiesto a Biden di dire se sono stati ‘loro a boicottare’ il gasdotto NordStream, visto che lo scorso 7 febbraio, il presidente statunitense minacciò ritorsioni proprio contro il gasdotto, se laavesse invaso l’Ucraina. Diatriba NordStream fra Usa e: su richiesta di Mosca il Consiglio ha convocato una riunione Onu di emergenza per venerdì Fatto sta che, sempre nel pomeriggio, dal Palazzo di Vetro sarebbe giunta la conferma che, su richiesta russa il ConsiglioNazioni Unite ha convocato una riunione di emergenza a New York, fissata ...

