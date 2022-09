La bolletta del gas cambia: dal 1° ottobre sarà mensile. Ma ci sarà un risparmio? (Di mercoledì 28 settembre 2022) La bolletta del gas è destinata a cambiare fra una manciata di giorni: a partire dal primo ottobre prossimo, infatti, arriverà mensilmente alle famiglie e alle aziende italiane e non più in modalità bimestrale o trimestrale. Questa decisione, presa da ARERA – l’autorità di regolazione dell’energia – già a luglio scorso e deliberata nella giornata di ieri, è stata definita come “necessaria” in considerazione della “ulteriore drammatica crescita dei prezzi all’ingrosso dell’energia, legata al conflitto in Ucraina e alla riduzione dei flussi di gas praticata dalla Russia“. In altre parole, quindi, la decisione di introdurre la bolletta del gas in modalità mensile viene presentata come una nuova misura “a tutela dei consumatori e a garanzia della continuità delle forniture“. Ma ... Leggi su fmag (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ladel gas è destinata are fra una manciata di giorni: a partire dal primoprossimo, infatti, arriverà mensilmente alle famiglie e alle aziende italiane e non più in modalità bimestrale o trimestrale. Questa decisione, presa da ARERA – l’autorità di regolazione dell’energia – già a luglio scorso e deliberata nella giornata di ieri, è stata definita come “necessaria” in considerazione della “ulteriore drammatica crescita dei prezzi all’ingrosso dell’energia, legata al conflitto in Ucraina e alla riduzione dei flussi di gas praticata dalla Russia“. In altre parole, quindi, la decisione di introdurre ladel gas in modalitàviene presentata come una nuova misura “a tutela dei consumatori e a garanzia della continuità delle forniture“. Ma ...

