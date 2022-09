La bistecca è il motore dell’evoluzione | “Non è mai esista una società vegana”

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Se siamo ciò che siamo diventati e cioè abili, sapienti, intelligenti e longevi lo dobbiamo alla carne. Parola di paleoantropologo, anzi del massimo paleoantropologo il professor Ben Dor dell’università di Tel Aviv da almeno 30 anni impegnato a studiare come l’alimentazione ha influito sullo sviluppo umano. Un interrogativo a cui hanno tentato di dare risposta socioantropologi come Claude Levi Strauss – il suo “il crudo e il cotto” resta una pietra miliare - e nutrizionisti spesso però impegnati a guardare l’oggi piuttosto che a sondare il percorso. Sono i paleoantropologi cioè quelli che a bordo di una sorta di macchina del tempo indagano la remota contemporaneità dei nostri antenati per risalire fino a noi a descrive le traiettorie. Ben Dor smentisce tutta la vulgatae toglie anche la giustificazione ai cibi Frankenstein quelli ...